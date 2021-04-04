Pınar KSK zor sınavda

ING Basketbol Süper Ligi'nde 16 maçta 15 galibiyet aldığı serinin ardından son 2 maçı kaybederek normal sezonun bitimine 4 hafta kala ikinci sıradaki yerini F.Bahçe'ye kaptıran Pınar Karşıyaka, sarı-lacivertli rakibine bugün konuk olacak. Ülker Spor Salonu'ndaki kritik karşılaşma saat 17.30'da başlayacak. Ligde iki takım da geride kalan 26 haftada 20 galibiyet alırken, sezon başında mali kriterleri yerine getiremediği için 1 puanı silinen Karşıyaka, son yenilgilerle aylar sonra rakibinin gerisinde üçüncülüğe geriledi.

M'BAYE FORMA GİYEBİLECEK

Maçı kazanan taraf lider Anadolu Efes'in ardından sezonu ikinci basamakta tamamlayıp Play-Off'a daha iyi yerden girmek için avantaj kazanacak. Kaf-Kaf'ta korona virüs testi pozitif çıktığı için son 2 lig maçını kaçıran M'Baye, izolasyon sürecini tamamladığı için bu önemli sınavda forma giyebilecek. Antrenör Ufuk Sarıca, "Şartlar ne olursa olsun, biz Fenerbahçe'yi yeneceğiz" dedi. Erteleme talebi uygun bulunmadı

PINAR KSK'nin FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Salı günü 8'li Final'e kalmak için Happy Casa Brindisi mücadelesi öncesi F.Bahçe randevusunun ertelenmesi için Basketbol Federasyonu'na yaptığı başvuru kabul edilmedi. Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükarcı mücadelenin ertelenmemesi nedeniyle maça gençlerin ağırlıklı olacağı bir kadroyla çıkacaklarını söyledi.