Karsıyaka kendi kaderini çizecek

MİSLİ.COM 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka'yı zorlu bir maç süreci bekliyor. Grupta 37 puanla 8. sırada yer alan ve ilk 5 ile arasında 5 puan fark bulunan Kaf-Kaf, perşembe günü deplasmanda 48 puanla 3. sırada yer alan İçel İdmunyurdu'na konuk olacak. İzmir temsilcisi 14 Nisan Çarşamba günü ise 42 puanla 5. basamakta bulunan Şile Yıldızspor'u ağırlayacak. Play-Off'a kalmak için kalan karşılaşmalarda kayıp yaşamak istemeyen Karşıyaka daha sonra 21 Nisan Çarşamba günü 34 puanı bulunan Altındağ Belediyespor'a misafir olacak. Yeşil-kırmızılılar 25 Nisan Pazar günü de 33 puanlı Osmaniye Futbol Kulübü'nü sahasında ağırlayacak. Karşıyaka 17 günde oynayacağı 4 karşılaşmada galibiyet serisi yakalayıp ligde Play-Off hattına girmek istiyor.

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