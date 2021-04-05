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Haberler Karşıyaka Karsıyaka kendi kaderini çizecek

Karsıyaka kendi kaderini çizecek

Karsıyaka kendi kaderini çizecek

5.4.2021

MİSLİ.COM 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka'yı zorlu bir maç süreci bekliyor. Grupta 37 puanla 8. sırada yer alan ve ilk 5 ile arasında 5 puan fark bulunan Kaf-Kaf, perşembe günü deplasmanda 48 puanla 3. sırada yer alan İçel İdmunyurdu'na konuk olacak. İzmir temsilcisi 14 Nisan Çarşamba günü ise 42 puanla 5. basamakta bulunan Şile Yıldızspor'u ağırlayacak. Play-Off'a kalmak için kalan karşılaşmalarda kayıp yaşamak istemeyen Karşıyaka daha sonra 21 Nisan Çarşamba günü 34 puanı bulunan Altındağ Belediyespor'a misafir olacak. Yeşil-kırmızılılar 25 Nisan Pazar günü de 33 puanlı Osmaniye Futbol Kulübü'nü sahasında ağırlayacak. Karşıyaka 17 günde oynayacağı 4 karşılaşmada galibiyet serisi yakalayıp ligde Play-Off hattına girmek istiyor.
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