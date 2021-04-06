Karşıyaka çıkış arıyor

3. Lig 3. Grup’ta perşembe günü İçel İY’ye konuk olacak KSK Play-Off’a hedefine tutunacak

MİSLİ.COM 3. Lig 3. Grup'ta perşembe günü İçel İdmanyurdu'na konuk olacak Karşıyaka, güçlü rakibini yenmeyi başarırsa Play-Off yarışında yeniden umutlanacak. Grupta son 5 haftaya 37 puanla Play-Off hattının 5 puan gerisinde giren Kaf-Kaf, 48 puanla üçüncü durumdaki rakibini deplasmanda mağlup etmeyi başarırsa farkı azaltma fırsatını yakalayacak. Karşıyaka'nın rakiplerinden 1 maç fazlasıyla 42 puanla Play-Off barajında yer alan Şile Yıldızspor, aynı gün lider Somaspor'la karşılaşacak. İçel'i yenmesi durumunda Şile'nin olası bir puan kaybı İzmir temsilcisini yarışa ortak yapacak. Deplasmanda en son 20 Aralık 2020'de Şile Yıldızspor'u yenen KSK, bu tarihten sonra üst üste oynadığı son 6 karşılaşmasını kaybederek yarışta büyük bir yara aldı. Takımda sakat olan Burak dışında eksik bulunmuyor.