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Haberler Karşıyaka İtalyan ekibini yenen KSK turladı

İtalyan ekibini yenen KSK turladı

FIBA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu I Grubu son maçında Pınar Karşıyaka, evinde Brindisi’yi 19 sayı farkla mağlup etti. Yeşil-kırmızılı takım, rakibine ikili averajda üstünlük kurarak 8’li finale yükseldi

İtalyan ekibini yenen KSK turladı

7.4.2021

SALON: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

HAKEMLER: Aleksandar Glisic **, Yohan Rosso **, Luis Castillo **

PINAR KSK: Taylor 30 ****, Henry 13 ***, Kennedy 21 ***, M'Baye 10 **, Morgan 20 ***, Metecan 4 **, Semih 4 **, Yunus *, Nusret 5 **

HAPPY CASA BRİNDİSİ: Thompson 7 *, Bostic 28 ***, Perkins 10 **, Willis 12 **, Gaspardo 4 *, Bell 7 *, Krubally 4 *, Zanelli 11 **, Udom 2 *, Visconti 3 *

1. PERİYOT: 28-24 DEVRE: 53-43 3. PERİYOT: 83-71

5 FAUL: 34.02 M'Baye (KSK), 37.18 Thompson (Brindisi)

FIBA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu I Grubu son hafta maçında İtalyan ekibi Happy Casa Brindisi'yi 107-88 mağlup eden Pınar Karşıyaka, adını 8'li finale yazdırdı. İlk 4 dakikalık bölümde Henry'nin 3 sayılık basketleriyle farkı 7 sayıya (14-7) yükselten Pınar Karşıyaka, son dakikasına 28-21 önde girdiği periyodu 28-24 üstün tamamladı. İkinci periyotta Zanelli ve Bell'in 3 sayılık basketleriyle etkili olan konuk ekip, 15. dakikada Bostic'in basketiyle 37-36 üstünlük kurdu. Son 3 dakikasına 39-39 eşitlikle girilen periyotta 10-0'lık seri yakalayan Pınar Karşıyaka 49-39 öne geçtiği devreyi 53-43 galip bitirdi.

ÜSTÜNLÜĞÜNÜ SÜRDÜRDÜ

Üçüncü periyoda etkili başlayan Pınar Karşıyaka, 25. dakika içinde aradaki farkı 18 sayıya kadar çıkardı: 71-53. Pınar Karşıyaka periyodu 83-71 önde tamamladı. Son periyoda 3 sayılık basketlerle başlayan konuk ekip, Gasparado'nun basketiyle bitime 6 dakika 30 saniye kala farkı 6 sayıya indirdi: 85-79. Aradaki farkın daha fazla azalmasına izin vermeyen Pınar Karşıyaka, müsabakadan 107-88 galip ayrıldı.

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