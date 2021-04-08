Karşıyaka zorlu virajda

MİSLİ.COM 3. Lig 3. Grup'ta geçen hafta iç sahada Batman Petrolspor'la golsüz berabere kalarak son 5 maç öncesi Play-Off hattının 5 puan gerisine düşen Karşıyaka, bugün ligde üçüncü sırada yer alan İçel İdmanyurdu'na konuk olacak. Mersin Stadyumu'ndaki maç 15.00'te başlayacak.

İzmir ekibinde zorlu maç öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor. Son 13 maçın 9'unu kaybederek şampiyonluk iddiasını yitirdikten sonra Play-Off yarışının da gerisine düşen Kaf- Kaf, grupta 37 puanla sekizinci sırada bulunuyor. İçel ise 48 puanı bulunuyor. İçel önünde dış sahadaki 6 maçlık mağlubiyet serisine de son vermek isteyen yeşil-kırmızılılar, kazanıp umutlarını son 4 haftaya taşımak istiyor. Karşıyaka Teknik Direktörü İbrahim Cezayir, "Kalan 5 maçta en iyi sonuçları alarak Play-Off'a kalmak için mücadele edeceğiz. İçel'de üç puan için sahaya çıkacağız" dedi.