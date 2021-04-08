Pınar KSK doludizgin

FIBA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu I Grubu'ndaki final gibi son hafta mücadelesinde ilk maçta 4 sayı farkla yenildiği Happy Casa Brindisi'yi müthiş bir oyunla 19 sayı farkla 107-88 yenerek adını 8'li Final'e yazdıran Pınar Karşıyaka, geçen sezon korona virüs pandemisi yüzünden kaçırdığı Avrupa'da kupa hedefi için dev bir adım attı. Şampiyonlar Ligi'nde ilk turu geçtikten sonra ikinci tura da zirvede başlayıp ardından üst üste 2 mağlubiyetle finalleri riske atan Kaf-Kaf, evinde salondaki bir grup taraftarının da desteğiyle İtalyan ekibini ezip geçti. Son hafta öncesi 1 galibiyet gerisinde olduğu rakibini yakalayıp ikili averajda geçmek için en az 5 sayılık farka ihtiyacı olan KSK taraftarıyla şov yapıp son 8'e kaldı.

BU KEZ KUPA GELECEK

Avrupa'da son 10 yılda sekizinci kez çeyrek final aşamasına adını yazdıran, daha önce 2013 yılında yine Ufuk Sarıca yönetiminde Eurochallenge Cup'ta finale çıkıp tarihinde ilk kez final oynayan Pınar Karşıyaka, bu kez hedefini kupa olarak belirledi.



SARICA UĞURLU GÖMLEĞİ GİYDİ

ING Basketbol Süper Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde aylarca zirve yarışı verdikten sonra son 5 karşılaşmasını kaybederek sarsılan Pınar Karşıyaka'yı Brindisi zaferiyle 8'li Final'e taşıyan antrenör Ufuk Sarıca manidar bir mesaj verdi. Mücadeleye 2015'te yeşilkırmızılı İzmir ekibi Süper Lig'de şampiyon yaptığı final serisinde giyip taraftarların uğurlu olarak gördüğü mavi gömleğini giyerek çıkan Ufuk Sarıca, "Biz bitti demedik ki daha maviyi bile yeni giydik" yorumunu yaptı.



RAKİPLERİ BELLİ OLDU

ŞAMPİYONLAR Ligi'nde 8'li Finale kalan Pınar KSK'nin rakipleri belli oldu. Kaf-Kaf'ın dışında Hapoel Unet-Credit Holon, Hereda San Pablo Burgos, Tenerife ile Cesademont Zaragoza, Nizhny Novgorod ve ERA Nymburk adını 8'li finale yazdırdı.