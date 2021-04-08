Taylor, 30 sayı attı, 7 asist yaptı

Pınar Karşıyaka'nın yıldız oyun kurucusu Tony Taylor, Brindisi'nin fişini 30 sayı, 7 asistlik performansıyla çekti. İlk yarı boyunca 21 sayı üreten Taylor, özellikle ikinci periyotta Brindisi'nin 39-36 öne geçtiği bölümde üst üste inanılmaz basketlerle takımının 15-1'lik seri yakalayıp devreye 10 sayı farkla önde girmesini sağladı. Taylor, Karşıyaka formasıyla kariyerinin en çok sayı ürettiği maçını oynadı. Antrenör Ufuk Sarıca, İtalyan ekibi karşısında müthiş bir takım oyunu oynadıklarını M'Baye ve Kennedy'nin de iyi mücadele ettiğini belirtti.