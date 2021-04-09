Kaf-Kaf’ın tek hedefi Sultanlar Ligi olacak

SİGORTA Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Karşıyaka'da final grubu hazırlıkları başladı. Yeşil-kırmızılı ekibin tecrübeli başantrenörü Reşat Yazıcıoğulları tek hedeflerinin final grubuna kalmak olduğunu belirtti. Bursa'da kendilerini zorlu ve gerilimi yüksek karşılaşmaların beklediğinin altını çizen Yazıcıoğulları, "Ligi ikinci sırada bitiren ve uzun yıllar sonra Karşıyaka'yı finallere taşıyan oyuncularımı kutlamak istiyorum. Bizi zorlu karşılaşmalar bekliyor. Bizim gibi tüm rakiplerimizde yarı finalden adını final grubuna yazdırmak istiyor. Umarım hedeflerimize ulaşırız. İçinde bulunduğumuz günlerde öncelikle herkese sağlık ve başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

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