KSK’den ses yok

STAT: Mersin

HAKEMLER: Talha Öztürk **, Hasan Cebeci **, H.Hüseyin Yazıcılar **

İÇEL İDMANYURDU: Sertaç **, Burak **, Gökcan **, Alper ** (88 Gülhan), Aslan **, Ömer **, Tunahan **, Ozan ** (88 Ekrem *), Uğur ***, Furkan ** (63 Yılmaz Can **), Emre ** (79 Fatih * 88 Şahan *)

KARŞIYAKA: Erdoğan *, İlyas * (71 Barış Namık *), Cenk **, Metin **, Ferdi * (46 Özgür *), Cengiz * (66 Arif *), Mustafa Aşan **, Harun * (80 Fatih *), Mustafa Değirmenci **, Doğukan *, Hakan Kuş *

GOLLER: Dk: 17-31 Uğur,

SARI KARTLAR: Ömer, Uğur, (İçel İY) Cengiz, Mustafa Aşan, Özgür (KSK)

3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka dün İçel İY deplasmanında 2-0 yenildi. Kaf-Kaf'ın son 4 haftaya girilirken Play-Off ile arasındaki puan farkı 6'ya çıktı. 17'de sağdan gelen ortada Emre'nin kafasında top direkten döndü. Boşta kalan topu Uğur ağlara yolladı: 0-1. 31'de Erdoğan aut atışın kısa pasla kullandı. İlyas'tan topu alan kaleci Erdoğan ceza sahası içinde çalım atmak istedi. Topu kapan Uğur fileleri havalandırdı: 2-0. 34'te Mustafa Değirmenci sol çaprazda kaleciyi geçti. Zayıf şutunda boş kaleye giden topu savunma uzaklaştırdı. 78'de kaleci Sertaç'ın pasında Harun araya girdi. Uzaktan boş kaleye topu yolladı ancak meşin yuvarlak dışarı çıktı. Maçı İçel, 2-0 kazandı.

KAF-KAF DIŞARDA KAYIP

KARŞIYAKA deplasmanda oynadığı son 7 maçtan puan çıkartamadı. Sezona şampiyonluk iddiasıyla giren ancak ikinci yarı beklenmedik bir düşüş yaşayan yeşil-kırmızılılar, Osmaniye, Erok, Karakoçan, Cizre, Arhavi, Soma ve son olarak İçel'e yenildi. Bu maçlarda kalesinde 15 gol gördü ve sadece 3 gol atabildi. KSK Teknik Direktörü İbrahim Cezayir en son Batman Petrol önünde sahaya sürdüğü ilk 11'den tek değişiklik yaptı. Cezayir, Barış'ı yedek soyundurdu. İçel'de Harun'u sahaya sürdü.