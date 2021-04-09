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Haberler Karşıyaka Potada Aslan mesaisi basladı

Potada Aslan mesaisi basladı

Potada Aslan mesaisi basladı

9.4.2021

ING Basketbol Süper Lig'inde son üç hafta Anadolu Efes, Bursaspor ve protesto ettiği maçta genç oyuncularla sahaya çıktığı Fenerbahçe'ye yenilerek puan cetvelinde üçüncü sıraya gerileyen Pınar Karşıyaka, yarın sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Yeşil-kırmızılılar, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 8'li finale kalmanın moraliyle Galatasaray karşısında kazanmak istiyor. Fenerbahçe karşısında olmayan Başantrenör Ufuk Sarıca, G.Saray önünde parkedeki yerini alacak.
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