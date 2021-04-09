Potada Aslan mesaisi basladı

ING Basketbol Süper Lig'inde son üç hafta Anadolu Efes, Bursaspor ve protesto ettiği maçta genç oyuncularla sahaya çıktığı Fenerbahçe'ye yenilerek puan cetvelinde üçüncü sıraya gerileyen Pınar Karşıyaka, yarın sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Yeşil-kırmızılılar, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 8'li finale kalmanın moraliyle Galatasaray karşısında kazanmak istiyor. Fenerbahçe karşısında olmayan Başantrenör Ufuk Sarıca, G.Saray önünde parkedeki yerini alacak.

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