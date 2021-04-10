Karşıyaka’da umutlar tükendi

MİSLİ.COM 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka, önceki gün İçel İdmanyurdu'na deplasmanda 2-0 yenildi. Yeşil-kırmızılılar ile Play-Off arasındaki puan farkı 6'ya çıktı. İzmir ekibinin son 4 haftada girilirken ilk 5 arasına girme şansı mucizelere kaldı. Yeşil-kırmızılılar, son 7 deplasmanda evine puansız dönerek taraftarlarını kahretti. Deplasmanda aldığı kayıplar sonrasında zirve yarışında havlu attan Karşıyaka, son 4 haftada Şile Yıldızspor, Altındağspor (D), Osmaniye FK ve Erbaaspor (D) ile karşılaşacak.

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