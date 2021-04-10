  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Karşıyaka Karşıyaka’da umutlar tükendi

’da umutlar tükendi

Karşıyaka’da umutlar tükendi

10.4.2021

MİSLİ.COM 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka, önceki gün İçel İdmanyurdu'na deplasmanda 2-0 yenildi. Yeşil-kırmızılılar ile Play-Off arasındaki puan farkı 6'ya çıktı. İzmir ekibinin son 4 haftada girilirken ilk 5 arasına girme şansı mucizelere kaldı. Yeşil-kırmızılılar, son 7 deplasmanda evine puansız dönerek taraftarlarını kahretti. Deplasmanda aldığı kayıplar sonrasında zirve yarışında havlu attan Karşıyaka, son 4 haftada Şile Yıldızspor, Altındağspor (D), Osmaniye FK ve Erbaaspor (D) ile karşılaşacak.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Karşıyaka’da umutlar tükendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.