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Pınar Karşıyaka'da 4 kişinin daha Kovid-19 testi pozitif çıktı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'da 4 kişinin daha yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı bildirildi. Bu kişilerin, daha önce Kovid-19 testleri pozitif sonuçlanan 2 yardımcı antrenör gibi izolasyonlarının sağlandığı kaydedildi.

10.04.2021, 10:05