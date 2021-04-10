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Haberler Karşıyaka Pınar Karşıyaka'da 4 kişinin daha Kovid-19 testi pozitif çıktı

Pınar Karşıyaka'da 4 kişinin daha Kovid-19 testi pozitif çıktı

ekiplerinden Pınar Karşıyaka'da 4 kişinin daha yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı bildirildi. Bu kişilerin, daha önce Kovid-19 testleri pozitif sonuçlanan 2 yardımcı antrenör gibi izolasyonlarının sağlandığı kaydedildi.

Pınar Karşıyaka'da 4 kişinin daha Kovid-19 testi pozitif çıktı

10.04.2021, 10:05

Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, bugünkü Galatasaray maçı öncesi gerçekleştirilen testlerde 2 oyuncu, 1 yardımcı antrenör ve 1 sağlık ekibi personelinin sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Bu kişilerin, daha önce Kovid-19 testleri pozitif sonuçlanan 2 yardımcı antrenör gibi izolasyonlarının sağlandığı kaydedildi.

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