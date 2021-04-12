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Karşıyaka son kozu için sahada

Yeşil-kırmızılılar, çarşamba sahasında Şile maçıyla ilk 5 yarışına tutunmak için kader maçına çıkacak.

Karşıyaka son kozu için sahada

12.4.2021

3. Lig 3. Grup'ta aylardır kötü gidişe engel olamayıp son 4 haftaya Play-Off hattının 6 puan gerisinde giren Karşıyaka, çarşamba günü Şile Yıldızspor önünde son kozunu oynayacak. Ligde son 15 karşılaşmada iki kez kazanan, üç haftadır galip gelemeyen 37 puanlı yeşil-kırmızılılar, 42 puanla Play- Off hattının 1 puan gerisindeki Şile Yıldızspor'a da yenilirse rakiplerinin alacağı sonuçlara göre finallere gitme şansını kaybetme ihtimali bulunuyor. İzmir temsilcisi, Şile Yıldızspor'u yenmesi durumunda ise yine rakiplerinin sonuçlarına göre son 3 hafta öncesi Play-Off için umutlarını koruyacak. Play-Off hattında giren Çarşambaspor ve Çatalcaspor'un 43'er, sekizinci sıradaki Kaf-Kaf'ın tek basamak üzerindeki Isparta 32 Spor'un ise 41 puanı bulunuyor. Karşıyaka'nın sahasında oynayacağı kritik mücadele öncesinde tedavi süreci devam eden Burak dışında eksik oyuncusu bulunmuyor.

PALAOĞLU: EVDE KAZA İSTEMİYORUZ
Karşıyaka Futbol Şube Sorumlusu İbrahim Palaoğlu, "İç sahada oynayacağımız Şile Yıldızspor maçında kayıp yaşamak istemiyoruz. Tüm çalışmalarımız bu yönde. Kalan 4 maçta en iyi skorlarla ayrılıp lig bitiminde nerede olacağımıza bakacağız. Altyapı patentli futbolcularımızın en iyi şekilde mücadele edeceğine inancım tam" şeklinde konuştu.

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