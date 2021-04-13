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Haberler Karşıyaka İzmir’in Play-Off günü

’in Play-Off günü

İzmir’in Play-Off günü

13.4.2021

SİGORTA Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde normal sezonda A Grubu'nu 2. sırada tamamlayan Karşıyaka ile 4. sırayı alan Göztepe, bugün Bursa'da başlayacak Play-Off yarı final maçlarında sahne alacak.

Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda 3 gün sürecek yarı final müsabakalarında 1. Grup'ta yer alan Göztepe, ilk maçında 12.00'de Altınoluk ile kozlarını paylaşacak. 2. Grup'taki Karşıyaka ise aynı salonda 18.30'da İstanbul BŞB ile karşılaşacak.

Göz-Göz, yarın Kalecik Belediye, perşembe günü Nevşehir Belediyespor'la rakip olacak. KSK'de yarın Adam Voleybol, perşembe günü ise Bolu Belediyespor'la karşılaşacak. İki İzmir temsilcisi kendi gruplarında ilk 2'de yer alarak son 4 takım arasına isimlerini yazdırmayı hedefliyor. Finalde ilk 2 sırayı alacak 2 ekip, 2021-22 sezonunda Misli.com Sultanlar Ligi'nde mücadele edecek.

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