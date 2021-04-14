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Karşıyaka’nın kader sınavı

KSK bugün evinde Play-Off umudu için saat 15.00’te ’u konuk edecek

Karşıyaka’nın kader sınavı

14.4.2021

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta şampiyonluk yarışında erken havlu atan ve son olarak İçel İdmanyurdu'na deplasmanda 2-0 mağlup olunca Play-Off şansını da mucizelere bırakan KSK, İzmir Atatürk Stadı'nda saat 15.00'te Şile Yıldızspor'u konuk edecek. Karşılaşmayı hakem Emre Korkmaz yönetecek. Kaf-Kaf, rakibi yenerek ilk 5 umudunu son 3 haftaya taşımak istiyor.

KSK'DE EKSİK BULUNMUYOR
Kritik maç öncesi sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Grupta 37 puanı bulunan KSK, sezonun son 4 haftasına Play-Off hattının 6 puan gerisinde 8'inci sırada girdi. Şile Yıldızspor ise 42 puanla 6'ncı sırada bulunuyor. Galibiyet durumunda rakipleriyle arasındaki farkı eritme, mağlubiyet halinde ise bitime 3 maç kala şansını tamamen yitirme ihtimali olan İzmir ekibi, maçtan 3 puanı alıp Play-Off şansını devam ettirmenin peşinde.

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