8’li final Rusya’da

FIBA, Pınar Karşıyaka'nın da talip olduğu Şampiyonlar Ligi 8'li Finalleri'ne ev sahipliği yapma hakkını Rus ekibi Nizhny Novgorod'a verildi. Ev sahibi ekip ve Kaf-Kaf'ın yanı sıra İsrail'den Hapoel Unet-Credit Holon, İspanya'dan Hereda San Pablo Burgos, Lenovo Tenerife ile Casademont Zaragoza, Çekya'dan ERA Nymburk ve Fransa'dan SIG Strasbourg'un şampiyonluk arayacağı finallerin kura çekimi yarın gerçekleştirilecek. Finaller 5-9 Mayıs tarihleri arasındak oynanacak.

RAKİP KİM OLACAK?

Temsilcimiz, Play-Off'ta grubunu ikinci sırada tamamladığı için gruplarını lider bitiren ev sahibi Nizhny Novgorod, Hapoel Holon, Lenovo Tenerife veya ERA Nyburk takımlarından biriyle çeyrek finalde eşleşecek. Bu arada FIBA, Basketbol Şampiyonlar Ligi Sekizli Final Turu'nda oynanacak maçlarda hakem Yener Yılmaz ve FIBA Hakem Eğitmeni Dr. Rüştü Nuran'a hakem değerlendiricisi olarak görev verdi.