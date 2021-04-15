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KSK nefes aldı

Yeşil-kırmızılılar, bir penaltısının verilmediği maçta İstanbul ekibini 90+3’te Hakan Kuş’un attığı golle yendi. Kaf-Kaf maçın bitiminde büyük sevinç yaşadı.

KSK nefes aldı

15.4.2021

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta Play- Off mücadelesi veren Karşıyaka, sahasında Şile Yıldızspor'u son dakikada bulduğu golle 1-0 yendi. Son 3 maçını kazanamayan yeşil-kırmızılılar, aldığı galibiyetle nefes aldı. 8'de Ferdi'nin pasıyla ceza sahasına giren Özgür'ün şutunda top az farkla auta çıktı. 22'de Anıl'ın sağdan ortasında ceza alanı içinde Şile'den Ali topa elle müdahale etti. Hakem penaltıyı vermedi. Karşıyakalı oyuncular ve teknik heyet uzun süre hakeme itiraz etti. 79'da Mustafa Değirmenci'nin şutunda meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı. 90+3'te sağdan Caner'in ortasında arka direkte topla buluşan Hakan Kuş sert bir şutla fileleri havalandırdı: 1-0. Karşılaşma bu skorla bitti.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ

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