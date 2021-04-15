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Haberler Karşıyaka KSK zora soktu: 3-0

zora soktu: 3-0

KSK zora soktu: 3-0

15.4.2021

SigortaShop Kadınlar Voleybol 1.Ligi Playoff Yarı Final Grubu ikinci maçında Karşıyaka, Gaziantep Adam Voleybol'a 3-0 kaybetti. ilk maçında İstanbul BŞB'yi 3-1 mağlup eden yeşilkırmızılılar, ikinci maçında yenilgiyle tanıştı. Maça Gaziantep ekibi iyi başladı ve teknik molasını önde girdiği seti 25-19 alarak 1-0 öne geçti.

İkinci sette toparlanan İzmi temsilcisi teknik molayı önde geçmesine rağmen setin sonunda yaptığı basit hatalar sonucu 25-23 kaybetti ve 2-0 geriye düştü. Üçüncü bölümde baskısını hissettiren Gaziantep, seit 25-20 maçı 3-0 kazandı.

Kaf-Kaf, grubun son maçında bugün 17.30'da Bolu Belediyespor ile karşılaşacak. KSK bu maçı kazanırsa adını final grubuna yazdıracak. Öte yandan diğer grupta yer alan Göztepe, Edremit Belediye Altınoluk'tan sonra Kalecik Belediye'ye de 25-22, 25-20 ve 25-12'lik setler sonucu yenilerek havlu attı.

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