Kaf-Kaf havlu attı: 0-3

SİGORTA Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde Play-Off Yarı Final 2. Grup'ta İstanbul BŞB'yi 3-1 yenen, Adam Voleybol'a 3-0 mağlup olan Karşıyaka, son maçında Bolu Belediyespor'a 3-0 yenilip Sultanlar Ligi hayallerini başka bahara bıraktı. Setler 25-16, 25-18, 25-12 sone erdi. 2. Grup'ta Adam Voleybol, Bolu Belediye, 1. Grup'ta Kalecik Belediye ve Edremit Belediyesi Altınoluk Final Grubu'na yükseldi.
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