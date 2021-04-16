Karşıyaka umutlandı

Yeşil-kırmızılı ekibin teknik direktörü İbrahim Cezayir, "Oyuncularım maçın başından sonuna kadar oyunu bırakmadı. Son dakika golüyle rakiplerin de kaybettiği haftada çok önemli bir 3 puan aldık. Daha önce kilidi çözebilirdik. Oyuncularımızı kutluyorum. Kazandığımız sürece inşallah Play-Off hedefine ulaşacağız" diye konuştu. Karşıyaka son üç hafta Altındağ Belediye (D), Osmaniye FK ve Erbaa (D) ile karşılaşacak.

DOĞUKAN SEZONU KAPATTI

KARŞIYAKA ligin final haftaları öncesi takımın en önemli isimlerinden Doğukan İnci'nin sakatlığıyla sarsıldı. İç menisküsünde yırtık meydana gelen Doğukan, sezonu büyük oranda kapattı. Yeşil-kırmızılı ekibin genç futbolcusunun ameliyat olup olmayacağı haftaya yapılacak son kontroller sonrası netleşecek. Yeşil-kırmızılılarda arka adalesinden sakatlanıp oyun dışı kalan Mustafa Aşan'ın durumu da çekilecek MR'ın ardından belli olacak.

■ GÖRKEM TÜRKYILMAZ