KARŞIYAKA Futbol Şube Sorumlusu İbrahim Palaoğlu, "Bizim inancımız hiç tükenmedi. Bu takım çok çalışıyor. Son üç maçta kazanıp adımızı Play-Off'a yazdıracağız. Şimdi birlik ve beraberlik zamanı. Bizim evlatlarımıza ve teknik heyete güvenimiz tam" ifadelerini kullandı.
Palaoğlu: “Bizim inancımız hiç tükenmedi” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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