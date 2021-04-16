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Haberler Karşıyaka Palaoğlu: “Bizim inancımız hiç tükenmedi”

Palaoğlu: “Bizim inancımız hiç tükenmedi”

Palaoğlu: “Bizim inancımız hiç tükenmedi”

16.4.2021

KARŞIYAKA Futbol Şube Sorumlusu İbrahim Palaoğlu, "Bizim inancımız hiç tükenmedi. Bu takım çok çalışıyor. Son üç maçta kazanıp adımızı Play-Off'a yazdıracağız. Şimdi birlik ve beraberlik zamanı. Bizim evlatlarımıza ve teknik heyete güvenimiz tam" ifadelerini kullandı.
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