KSK dosya kapattı

Karşıyaka yönetimi, FIFA'daki tüm dosyalarını temizledikten sonra gözünü Türkiye Futbol Federasyon'unda bulunan borçlara çevirdi. FIFA'daki tüm uyuşmazlık sorunlarını çözen ve kulübe gelebilecek puan silme ile küme düşme tehlikesini engelleyen Büyükkarcı yönetimi şimdi federasyondaki dosyalara yöneldi. Yeşil-kırmızılılar, 2015-16 sezonunun ikinci yarısında forma giyen Tonia Tisdell'in dosyasını kapattı. Liberyalı futbolcuya, 103 bin Euro'luk alacağını yaklaşık 1 milyon TL'ye yakın ödeme yapılarak dosyanın kapatıldığı bildirildi.

YABANCIYA BORÇ YOK

Karşıyaka'da Başkan Turgay Büyükkarcı göreve geldiği günden beri FIFA'daki Shukurov'a 205 bin dolar, Juninho'ya 220 bin dolar, Ofoedu'ya 59 bin dolar, Kovalchuk'a 155 bin Euro, Banahene'ye 40 bin Euro, Fall'un 172 bin Euro ve Igor Duric'e 180 bin Euro ödeme yaptı. Kulübün yabancı futbolcu borçlarını sıfırlayan Büyükkarcı yönetimi, transfer yasağına engel teşkil eden en önemli dosyalardan biri olan Tisdell dosyasını da kapatarak son derece önemli bir işe imza attı. Yeşil-kırmızılı kurmayların Tisdell dosyasını kapatması transfer yasağını kaldırmak için yapılan bir hamle olarak yorumlandı.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ