KSK’den çağrı var

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta 40 puanla 8. sırada yer alan ve son üç haftaya girilirken Play- Off hattıyla arasında üç puan fark bulunan KSK, son sınavlarını kazanarak sezonu ilk 5 içinde tamamlamak istiyor. Karşıyaka Futbol Şube Sorumlusu İbrahim Palaoğlu, "Son günlerde alınan kötü sonuçların ardından altyapımızdan yetişen futbolcularımıza eleştirilere anlam veremiyorum. Bu eleştiriler bize bir şey katmaz" dedi.

"GEREKENİ YAPACAKLAR"

Son üç haftaya girildiğinin altına çizen Palaoğlu, "Şimdi birlik zamanı, bu çocuklara sahip çıkma zamanı. Büyük camialar böyle günlerde belli olur. Dışarıdan çomak sokanlarla elbet günü geldiğinde görüşülecek. Bu camiaya en büyük zarar kendi içinden geliyor. Üç hafta sadece saha içine odaklanıp hedefimize varmak istiyoruz. Köstek olunmasın yeter, bu çocuklar terlerinin son damlasına kadar mücadele edecektir kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

■ GÖRKEM TÜRKYILMAZ