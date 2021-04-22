Ibrahim Cezayir kazanan kadroyu bozmadı

KARŞIYAKA Teknik Direktörü İbrahim Cezayir, en son oynadığı maçta Şile Yıldızspor'u 1-0 yenen kadroyu bozmadı. Cezayir, dün Altındağspor deplasmanında da aynı 11'i sahaya sürdü. Sakatlığı sona eren Mustafa Aşan sahadaki yerini aldı, stoper Cenk Özbey yine yedek soyundu.

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