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fena dağıldı

3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Kaf-Kaf iki kez öne geçtiği maçta deplasmanda Altındağ’a yenildi. İlk beş şansını mucizelere bıraktı

Karşıyaka fena dağıldı

22.4.2021

STAT: Çubuk İlçe

HAKEMLER: Sercan Yılmaz **, Hakan Yoldaş **, Cemal Can Çakır **

ALTINDAĞSPOR: Melikhan **, Berk ** (70 Fatih **), Kaan **, Furkan ** (69 Tunahan **), Alperen **, Gürkan **, Emre **, Bayram **, Muzaffer **, Utku ** (55 Emre Can **), Gökhan Aydaş ** (84 Erkut **)

KARŞIYAKA: Erdoğan *, Ferdi * (40 Mustafa Değirmenci *), Metin *, Fatih *, Anıl * (78 Batuhan *), Mustafa Aşan *, Arif *, Harun * (46 Caner *), Barış * (72 İlyas *), Özgür *, Hakan Kuş *

GOLLER: Dk: 7 Hakan Kuş, 25-58 Gökhan Aydaş, 47 M.Değirmenci, 65 Gürkan, 90 Fatih

SARI KARTLAR: Utku, Gürkan, Bayram Can, Kaan, Emre (Altındağ) Arif (KSK)

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta Play-Off'a kalma savaşı veren Karşıyaka dün grupta kümede kalma savaşı veren Altındağspor'a 4-2 yenildi. Maçın 7. dakikasında Barış'ın ortasında arka direkte Harun'un kafa vuruşuna kaleci çeldi. Boşta kalan topu Hakan Kuş filelere yolladı: 0-1. 25'te soldan ortaya Berke kafayı vurdu. Kaleci Erdoğan'dan seken topu Gökhan Aydaş tamamladı: 1-1. 47. dakikada savunmanın arkasına sarkan Mustafa Değirmenci aşırtma bir şutla fileleri havalandırdı: 1-2. 58'de sağdan gelen ortada Gökhan Aydaş'ın kafasında skora denge geldi: 2-2. 58. dakikada sağdan kullanılan köşe atışında Hakan Kuş'un uzaklaştırdığı top ceza alanı dışında Gürkan'ın önünde kaldı. Çaprazdan şutunda top ağlara gitti: 3-2. 90. dakikada ani gelişen ev sahibi atağında kaleci Erdoğan'ı geçen Fatih topu baş kaleye gönderdi: 4-2. Maç bu skorla sona erdi.

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