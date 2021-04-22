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Karşıyaka fena dağıldı

3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Kaf-Kaf iki kez öne geçtiği maçta deplasmanda Altındağ’a yenildi. İlk beş şansını mucizelere bıraktı

22.4.2021