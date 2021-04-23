Karşıyaka fırsat tepti

Altındağ’a deplasmanda yenilen Kaf-Kaf’ın ilk 5 umutları tükendi

3. Lig 3. Grup'ta deplasmanda Altındağspor'a 4-2 yenilen Karşıyaka son iki haftaya 40 puanla Play- Off hattının 4 puan gerisinde girdi. Kaf-Kaf, rakiplerinin takıldığı haftada kazanma başarısını gösterseydi ilk 5 ile arasındaki farkı bir puana inecekti. Son 180 dakikaya girilirken KSK'nin Play-Off şansı mucizelere kaldı. Karşıyaka, pazar günü evinde Osmaniyespor'u yense dahi birbirleriyle oynayacak 44 puanlı Çarşambaspor ve Isparta 32 Spor'dan birinin kazanması, 46 puandaki Çatalcaspor'un haftayı puanla kapatması halinde matematiksel olarak tüm şansını yitirecek. Öte yandan ligin ikinci yarısında bekleneni veremeyen Karşıyaka dış sahada hiç bir varlık gösteremedi. Yeşil-kırmızılılar son 8 dış sahada maçında puan kazanamadı. Kaf-Kaf, Osmaniye (3-1), Erok (1-0), Karakoçan (2-0), Cizre (1-0), Arhavi (2-1), Soma (4-1), İçel İY (2-0) ve Altındağ' a (4-2) yenildi.