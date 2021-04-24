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Haberler Karşıyaka Bucaspor 1928’de Tunç Murat fırtınası

’de fırtınası

Bucaspor 1928’de Tunç Murat fırtınası

24.4.2021

MİSLİ.COM 3. Lig 1. Grup'ta 61 puanla averajla zirvede yer alan Bucaspor 1928'in başarılı forveti Tunç Murat da gol krallığına koşuyor. Ligde 20 kez rakip fileleri havalandıran tecrübeli futbolcu, 21 golle Malatya Yeşilyurt ekibinde bulunan Emre Gemici'nin ardından ikinci sırada bulunuyor. Son iki haftaya girerken Tunç Murat hem şampiyonluk hem de krallık için ter dökecek. 30 yaşındaki deneyimli forvet kariyerinin de en skorer dönemini Bucaspor 1928 forması altında yaşıyor. Tunç Murat, yarın deplasmanda oynanacak Edirnespor maçında yine ekibinin en önemli gol silahı olacak.
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