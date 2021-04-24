Karşıyaka’da değişim kapıda

MİSLİ.COM. 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka'da yarın sahasında oynayacağı Osmaniye FK maçında savunma hattında değişiklik yapılması bekleniyor. Yeşil-kırmızılı ekipte iki haftadır kulübede oturan takım kaptanlarından stoper Cenk Özbey'in 11'deki yerini alması bekleniyor. Cenk'in savunma hattında yerini alması, son maçlarda sağ bekte görev yapan Anıl Çıracı'nın sol beke kayması ve sağ bekte de Fatih Öztekin'in görev yapabileceği öğrenildi. Son haftalarda sol bekte görev yapan Ferdi'nin de dinlendirilmesi bekleniyor. Son iki haftadır kadroya alınmayan Özkan Duman'ın da bu hafta Osmaniye FK önünde kadroya alınması bekleniyor. Yeşilkırmızılı ekipte sezonu kapatan Doğukan İnce son iki maçta forma giyemeyecek.

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