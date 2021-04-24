Pınar KSK’nin maçı ertelendi

ING Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon ikinci kez takım içindeki korona virüs salgınıyla boğuşan Pınar Karşıyaka'nın yarın Beşiktaş ile kendi evinde oynayacağı karşılaşma ileri bir tarihe ertelendi. Ekim ve kasım aylarında 8 oyuncunun, geçen ay ise Mahir'in korona virüse yakalandığı yeşil kırmızılı İzmir ekibinde geçen hafta testleri pozitif çıkan M'Baye ve Onuralp negatife dönerken, idari ve teknik heyet ise halen virüsü atlatamadı. Yeşil kırmızılılarda oyuncuların ardından tüm teknik ekibin bu ay içinde tek tek virüse yakalandığı Karşıyaka'da antrenör Ufuk Sarıca'nın evinde izolasyon süreci devam ediyor. Teknik heyetteki vakalar nedeniyle Karşıyaka'nın 17 Nisan'da oynaması gereken Ormanspor maçı 30 Nisan'a ertelenmişti.

DİĞER