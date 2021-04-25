Karşıyaka Osmaniye sınavında

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta 40 puanla 8. sırada yer alan Karşıyaka bugün sahasında 38 puanla 11. basamakta yer alan Osmaniye Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. İzmir Atatürk Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak olan mücadeleyi hakem Ömer Kocabey yönetecek. Kaf-Kaf'ın sezonu ilk 5 içinde bitirmesi mucizelere kaldı. Karşıyaka'nın sahasındaki son maçta cebine üç puan koyduktan sonra rakiplerinin alacağı sonuçlara göre Play-Off şansını son haftaya taşıyabilecek.

ZOR VİRAJ

42 puanlı 7. sırada yer alan Şile Yıldızspor'un Play-Off'u garantilemiş 51 puanlı İçel'in takılması gerekiyor. 44'er puana sahip Çarşamba- Isparta 52'te bu hafta birbiriyle karşılaşıyor. İzmir ekibinin ilk 5 şansının olması için karşılaşmanın beraberlikle sonuçlanması lazım. Eğer Çarşambaspor veya Isparta 52'den birinin kazanması halinde ligin bitimine 1 maç kala Karşıyaka'nın matematiksel olarak da Play-Off şansı da kalmıyor.

NEFES KESEN MAÇLAR/ HAYRİ ÜLGEN YORUMLUYOR

TFF 1. Lig'de bugün birbirinden zorlu maçları izleyeceğiz. İzmir'deki Altınordu-Giresunspor mücadelesi sahadaki iki takım dışında Süper Lig'i hedefleyen diğer takımları da yakından ilgilendiriyor. Altınordu üst üste aldığı kötü sonuçların ardından ilk iki şansını kaçırdı. Giresunspor'a zorlu maçta 1 puan yetecek. Karadeniz ekibi, İzmir'den 1 puan alır ve son iki maçını kazanırsa Süper Lig'e çıkacak. Giresun'un maçta ilk hedefi beraberlik olacaktır. Altınordu ise son haftalarda takım oyunu yerine bireysel oynamaya başlayınca kayıplar yaşadı. Altınordu, galibiyeti alıp mucizelere kalan ilk iki şansını sürdürmek isteyecektir. Manisa'daki maçta Akhisar, Altay'ı mağlup etse bile Menemenspor evinde üç puanı kaptığı takdirde Akhisar ve Ankaraspor lige veda edecek. Akhisar'ın açık oyunu Altay'ın işine yarar. İlk iki şansı bulunan Altay'ın rahat kazanacağını

düşünüyorum. Final niteliği taşıyan müsabakada Menemenspor evinde kaliteli kadrosuyla Eskişehir'i yenecek güce sahip. Menemen'in evinde kaza yaşayacağına inanmıyorum.