Karşıyaka’dan buraya kadar

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka, Osmaniye FK'yı 1-0 mağlup etti. Isparta 32'inin deplasmanda Çarşambaspor'u 1-0 yenmesi üzerine ligin bitimine 1 maç kala KSK'nin Play-Off umutları da tamamen bitti. 38'de Ferdi'nin soldan ortasında kaleci boşa çıktı. Arka direkte Hakan Kuş'un şutunda kaleye giden topu defans çıkardı. 50'de Osmaniye'den Alpay, yardımcı hakeme küfür ettiği için kırmızı kartla atıldı. 60'da Harun'un pasıyla soldan ceza sahasına giren Mustafa Değirmenci aşırtma bir vuruşla kaleciyi avladı: 1-0. 67'de Hakan Kuş'un sert şutunu kaleci çeldi. Boşta kalan topa Mustafa Değirmenci hamle yaptı. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak dışarıya gitti. KSK maçı 1-0 kazandı.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ