KSK’de Cenk 11’e döndü

KSK'DE son iki haftada yedek soyunan takım kaptanlarından Cenk Özbey, bu kez Osmaniye FK maçında ilk 11'deki yerini aldı. Yeşil-kırmızılı ekipte teknik direktör İbrahim Cezayir, deplasmanda 4-2 mağlup oldukları Altındağspor maçının ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı. Cezayir, Harun Atalay, Fatih Öztekin ve Özgür Güler'i yedek soyundururken, dünkü karşılaşmada Cenk Özbey, Mustafa Değirmenci ve Caner'e 11'de şans verdi. 26. dakikada hakeme yoğun itirazlarından dolayı Karşıyaka Yardımcı Antrenörü Gökhan Ünal kırmızı kartla sahadan atıldı.