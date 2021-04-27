Karşıyaka’ya en buruk üç puan

MİSLİ.COM 3. lig 3. Grup'ta Osmaniyespor'u 1-0 yenen Karşıyaka, galibiyete rağmen üst sırasındaki rakiplerin de kazanmasıyla Play-Off yarışında havlu atmanın üzüntüsünü yaşıyor. Son 8 deplasmanda sıfır çeken Kaf-Kaf, evindeki son 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik almasına rağmen şampiyonluktan sonra Play-Off trenini de kaçırdı. Takımdaki önlenemeyen düşüş ve kulüpteki gerginlikler, dış sahadaki kötü performansıyla finallerden olan Karşıyaka, mutlak şampiyonluk parolasıyla lider başladığı sezonu Play-Off'a bile kalamadan kapatmanın burukluğunu yaşadı.

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