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Haberler Karşıyaka Karşıyaka’ya en buruk üç puan

’ya en buruk üç puan

Karşıyaka’ya en buruk üç puan

27.4.2021

MİSLİ.COM 3. lig 3. Grup'ta Osmaniyespor'u 1-0 yenen Karşıyaka, galibiyete rağmen üst sırasındaki rakiplerin de kazanmasıyla Play-Off yarışında havlu atmanın üzüntüsünü yaşıyor. Son 8 deplasmanda sıfır çeken Kaf-Kaf, evindeki son 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik almasına rağmen şampiyonluktan sonra Play-Off trenini de kaçırdı. Takımdaki önlenemeyen düşüş ve kulüpteki gerginlikler, dış sahadaki kötü performansıyla finallerden olan Karşıyaka, mutlak şampiyonluk parolasıyla lider başladığı sezonu Play-Off'a bile kalamadan kapatmanın burukluğunu yaşadı.
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