KSK’de kaptan patladı

ÜÇÜNCÜ Lig 3. Grup'ta Play-Off yarışında da havlu atan Karşıyaka'da takım kaptanı Mustafa Aşan, isim vermeden takımın eski çalıştırıcısı Soner Tolungüç'ü eleştirdi. Karşıyaka'da 7 yıldır forma giyen takım kaptanı Mustafa Aşan sosyal medya hesabından önemli açıklamalar yaptı; "Şimdi mutlu musunuz, bu takım bu yeri haketti mi? Karşıyaka'nın formasının, armasının neden değerini bilmedin? Karşıyaka senin evindi hani? Takım Play-Off'a girmedi, neden girmedi? Girememesinin sebebinin eseri sen değil misin? Zamanında bu takımı iyi çalıştırsaydın, kafan burada olsaydı şimdi güzel günleri yaşıyor olacaktık ama nedense bitmeyen egoların olmasa şu an bu durumda olmazdık.

TARAFTARA BÜYÜK ÖZÜR BORÇLUYUM

BÜYÜKKARCI benim babam değil. Bir Karşıyakalı olarak Büyükkarcı'nın canla başla uğraştığını gördüm. Taraftarlarımıza özür borcum var. Söz vermiştim 'Play-Off'a çıkacağız' diye çıkamadık. Özür dilerim. Takım kaptanı olarak başarısız olduğumu düşünüyorum, lakin bu başkan ve yönetimin başarısız olduğu anlamına gelmez. Yönetim her zaman bize destek oldu. Başarısızlığı ben üstüme alıyorum