  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Karşıyaka KSK’de sürpriz golcü Değirmenci

’de sürpriz golcü Değirmenci

KSK’de sürpriz golcü Değirmenci

29.4.2021

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta Play- Off yarışında havlu atan Karşıyaka'da pazar günü deplasmanda oynayacağı Erbaaspor maçı hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Yeşilkırmızılı ekibin sağ kanat oyuncusu Mustafa Değirmenci sezonun son bölümünde form grafiğini yükseltti. Son haftalarda üç gol atma başarısını gösteren 25 yaşındaki oyuncu takımının 6 puan kazanmasının baş mimarı oldu.

ŞİMDİ SIRA GENÇLERE GELDİ
Mustafa Değirmenci son oynanan ve 1-0 kazanılan Osmaniye maçında takımının tek golünü attı. 4-2 kaybedilen Altındağ maçında da rakip fileleri havalandıran kanat oyuncusu, 2-1 kazanılan Çarşambaspor mücadelesinde de gol atma başarısı gösterdi. Öte yandan İzmir ekibinin pazar günü deplasmanda oynayacağı Erbaaspor maçında forma şansı bulamayan genç oyuncuların görev yapacağı öğrenildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

KSK’de sürpriz golcü Değirmenci haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.