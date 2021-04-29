KSK’de sürpriz golcü Değirmenci

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta Play- Off yarışında havlu atan Karşıyaka'da pazar günü deplasmanda oynayacağı Erbaaspor maçı hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Yeşilkırmızılı ekibin sağ kanat oyuncusu Mustafa Değirmenci sezonun son bölümünde form grafiğini yükseltti. Son haftalarda üç gol atma başarısını gösteren 25 yaşındaki oyuncu takımının 6 puan kazanmasının baş mimarı oldu.

ŞİMDİ SIRA GENÇLERE GELDİ

Mustafa Değirmenci son oynanan ve 1-0 kazanılan Osmaniye maçında takımının tek golünü attı. 4-2 kaybedilen Altındağ maçında da rakip fileleri havalandıran kanat oyuncusu, 2-1 kazanılan Çarşambaspor mücadelesinde de gol atma başarısı gösterdi. Öte yandan İzmir ekibinin pazar günü deplasmanda oynayacağı Erbaaspor maçında forma şansı bulamayan genç oyuncuların görev yapacağı öğrenildi.