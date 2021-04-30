Pınar KSK’nin rakibi Ormanspor

ING Basketbol Süper Ligi’nde Kaf-Kaf, erteleme maçında saat 16.00’da Ankara ekibine konuk olacak

ING Basketbol Süper Ligi'nde erteleme maçında Pınar Karşıyaka, bugün ligden düşmesi kesinleşen Ormanspor'a konuk olacak. Takım ve teknik heyetteki korona virüs vakaları nedeniyle 10 Nisan'daki Galatasaray randevusunun ardından hiç maç yapamayan Pınar Karşıyaka, vakalar iyileştikten sonra bugün 20 gün sonra ilk kez parkeye çıkacak. Ankara Spor Salonu'ndaki maç saat 16.00'da başlayacak. 28 haftada 20 galibiyet, 8 mağlubiyetle ilk 4 içinde Play-Off'a girmesi garanti olan İzmir temsilcisi, ligde son 4 maçını kaybederek ikinci sıradaki yerini Fenerbahçe'ye kaptırmıştı. Karşıyaka'nın normal sezonun son haftasında Beşiktaş'la kendi evinde oynaması gerekip daha önce korona virüs vakaları nedeniyle pazar gününe ertelenen karşılaşma ise KSK'nin talebiyle tekrardan ertelendi.