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Karşıyaka prestij peşinde

3. Lig 3. Grup’taki iddiasız Kaf-Kaf, 12.00’de Erbaa önünde ter dökecek

Karşıyaka prestij peşinde

1.5.2021

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta geçen hafta Osmaniyespor'u yenmesine rağmen rakipleri kazanınca Play-Off iddiasını kaybeden Karşıyaka, bugün sezonun son maçında Erbaaspor deplasmanına çıkacak. Erbaa İlçe Stadı'ndaki karşılaşma saat 12.00'de başlayacak. Formalite niteliğinde 90 dakikaya çıkacak yeşilkırmızılılarda Mustafa Aşan, Anıl ve Arif son deplasmana götürülmezken, sakatlıktan çıkan Burak da kafileye alınmadı. Son hafta öncesi Karşıyaka, 43 puanla 8'inci, Erbaa ise 39 puanla 11'inci sırada bulunuyor. Üst üste 2 sezon Play-Off oynadıktan sonra bu yıl hedefini ıskalayan İzmir ekibi, bu karşılaşmada deplasmandaki 8 maçlık yenilgi serisine de son vermeye çalışacak.

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