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Haberler Karşıyaka KSK’den buruk veda

’den buruk veda

Ligde iddiası kalmayan dün genç oyuncusu Mert’in golüyle öne geçtiği karşılaşmada Erbaaspor ile berabere kaldı. ekibi sezonu 44 puanla tamamladı

KSK’den buruk veda

2.5.2021

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta sezona büyük umutlarla başlayan Karşıyaka hedeflerinin hiçbirine ulaşmadı. Son iki sezonda Play-Off oynayan yeşil-kırmızılılar sezonu dün Erbaaspor maçıyla noktaladı. Mücadele 1-1 sona ererken Kaf-Kaf sezonu 44 puanla tamamladı. Karşılaşmanın 12. dakikasında sol kanattan savunmanın arkasına sarkan Hakan Kuş son çizgide topu ceza alanı içinde bulunan Mert'e çıkardı. Genç oyuncu rahat pozisyonda topu uzak köşeden ağlara yolladı: 0-1.

SKORU KORUMAYADI
54'te Fatih'in sağdan ortasında ceza alanı içindeki Harun'un gelişine şutunda top üstten auta gitti. 59'da Yusuf Yağcı'nın sağ çaprazdan şutunda kaleci Efe topu direk dibinden kornere çeldi. 75'te sağdan yapılan ortada penaltı noktası üzerinde boşta kalan Talha kafayla topu ağlara yolladı: 1-1. 89'da Barış'ın sağdan ortasında Hakan Kuş'un volesinde kaleci son anda gole engel oldu. Maç 1-1 bitti.

DEPLASMANDA KAYBOLDU
Karşıyaka son dönemde deplasmandaki kötü grafiği ile dikkat çekti. Yeşil-kırmızılılar, son 9 dış saha mücadelesinde 8 mağlubiyet alırken tek deplasman puanını dünkü Erbaaspor mücadelesinde aldı. KSK, en son 20 Aralık 2020'de Şile'yi 2-0 mağlup etmişti.

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