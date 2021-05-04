KSK hırs küpü

Rusya'nın Nizhny Novgorod kentinde oynanacak olan FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li Finali'nde mücadele edecek olan Pınar Karşıyaka hırs küpü. Dev organizasyonda yarın saat 21.30'da Çekya temsilcisi ERA Nymburk'la karşılaşacak olan yeşil-kırmızılılar zorlu rakibini geçip yarı finale çıkmayı hedefliyor. Organizasyondaki her maçın final niteliğinde olduğunu aktaran Sarıca, "Gerçekçi olmak gerekirse 1 tane final maçımız var. O da çarşamba günü (yarın). Çarşamba günü (yarın) kazanamadığımız takdirde turnuvaya devam edemiyoruz. Bu maçı kazanıp, sonra cuma, sonra da pazar gününü hayal etmek lazım. Biz hiçbir zaman vazgeçen bir takım değiliz" dedi.

FİNALLERDE RAKİPLER ZORLU

Rusya'dan Nizhny Novgorod takımının ev sahipliğinde 5-9 Mayıs'taki 8'li finalde, ev sahibi Nizhny Novgorod'un yanısıra yanı sıra Pınar Karşıyaka, İsrail'den Hapoel Unet-Credit Holon, İspanya'dan Hereda San Pablo Burgos, Lenovo Tenerife ile Casademont Zaragoza, Çekya'dan ERA Nymburk ve Fransa'dan SIG Strasbourg mücadele ediyor. Karşıyaka ile birlikte yarın saat 19.00'da ev sahibi Nizhny ile Zaragoza karşı karşıya gelecek. 6 Mayıs Perşembe 17.00'de Tenerife-Strasbourg, 20.00'de Holon-Burgos ekipleri karşı karşıya gelecek.