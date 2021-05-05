Karşıyaka’da 4 futbolcunun sözleşmesi bitti

Kaf-Kaf’ta, Mustafa Aşan, Hakan Kuş, Anıl Çıracı ile Mehmet Aksoy serbest kalacak

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezonu şampiyonluk ve Play-Off hedefinin gerisinde tamamlayan Karşıyaka'da kadrodaki 26 futbolcudan yalnız 4'ünün sözleşmesi bitecek. Yeşil-kırmızılılarda attığı 15 golle kariyerinin en iyi sezonunu geçirerek takımın en skoreri olan Hakan Kuş'un yanı sıra kaptan Mustafa Aşan ve sağ bek Anıl ile kaleci Mehmet Aksoy serbest kalacak. Yeşil-kırmızılı kulüpte teknik direktör İbrahim Cezayir'in sözleşmesi de opsiyonlu olarak devam ediyor. Beş yıldır transfer yasaklısı olan kulüpte iç transferde önümüzdeki haftalarda adım atılması planlanıyor. Transfer yasağıyla ilgili tartışmaların sürdüğü Kaf- Kaf'ta geçen yıldan beri koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen seçimli kongrenin tarihi ise henüz netleşmedi.