Hakan’a talip çok

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta sezonu şampiyonluk hedefinin uzağında tamamlayan Karşıyaka'da bu sezon kadronun en parlayan ismi olan Hakan Kuş, transferin gözde isimleri arasında yer almaya başladı. Bu sezon attığı 15 golle takımın en skorer ismi olup kariyerinin de en çok gol attığı dönemini geçiren 27 yaşındaki forvete TFF 1. Lig'den Ümraniyespor, Boluspor ve Adanaspor'un talip olduğu öğrenildi. Bu kulüplerin Hakan Kuş'u listeye alıp menajeri vasıtasıyla nabız yokladıkları belirtildi. Karşıyaka'da 2012 yılında profesyonelliğe geçen Hakan, transfer yasaklısı kulüpte özellikle son 4 senedir takımın değişilmezi oldu.

YÖNETİMLE GÖRÜŞECEK

Bu sezon bireysel kariyerinde zirveye çıkan golcü futbolcunun sözleşmesi sona erdi. Kaf-Kaf, futbolcusuyla başka bir kulübe imza atmadan önümüzdeki günlerde masaya oturmayı planlıyor. Hakan Kuş, "Geleceğim konusunda hayırlısı neyse onun olmasını istiyorum" dedi.