Harikasın Kaf-Kaf

Pınar Karşıyaka, Rusya'nın Nizhny Novgorod kentinde düzenlenen FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li final ilk maçında Çekya'dan ERA Nymburk'u 84-73 mağlup etti, yarı finale yükseldi. Hruban-Zimmerman ikilisinin sayılarına M'Baye, Morgan ve Taylor'la cevap veren yeşil-kırmızılılar, 6. dakikayı 14-13 önde geçti. M'Baye ve Morgan'la sayılar bulmaya devam eden KSK, Obasohan ve Harding'i durduramadı, ilk çeyreği 24-22 mağlup kapattı. Taylor'un üçlüğüyle 27-25 öne geçen Karşıyaka, 16. dakikada 35-31 geriye düştü. KSK, devreyi de 41-38 mağlup tamamladı.

HENRY'DEN MÜTHİŞ ÜÇLÜKLER

Üçüncü çeyreğe Hruban'ın sayısıyla başlayan Nymbruk karşısında Henry'nin üçlükleri ve M'Baye'nin sayısıyla 8-0'lık seri yakalayan Pınar Karşıyaka, 23. dakikada 46-43 öne geçti. KSK, Metecan'ın son saniye üçlüğüyle 4. çeyreğe 56-55 önde girdi. Karşılıklı sayılarla geçilen maçta son 3 dakikaya 72-71 önde giren Karşıyaka, sert savunmasıyla maçı koparttı, 84-73 kazandı. KSK, yarın yarı finalde Nizhny Novgorod'u 86-78 yenen İspanyol Casademont Zaragoza'yla karşılaşacak.

DJ KENNEDY KORKUTTU

Pınar Karşıyaka'da, ERA Nymbruk maçının 1. dakikası tamamlanmadan sakatlık şoku yaşandı. Yeşil-kırmızılılarda, ABD'li guard DJ Kennedy sol bileğinden sakatlandı ve kenera alındı. 32 yaşındaki basketbolcu, tedavisinin ardından üçüncü periyotta maça döndü.

AVRUPA'DA 236. SINAVINA ÇIKTI

PINAR Karşıyaka, ERA Nymburk önünde Avrupa kupalarında 236. maçına çıktı. Avrupa'da ilk olarak 1975-1976 sezonunda Koraç Kupası'nda mücadele eden yeşil-kırmızılılar, 2010-2011'den bu yana üst üste 11. sezonunda Avrupa macerasına devam ediyor. KSK, geride kalan 235 karşılaşmada 127 galibiyet, 106 yenilgi ve 2 beraberlik aldı, 18 bin 727 sayı attı, potasında 18 bin 155 sayı gördü.

UFUK SARICA'YLA FİNALE YÜKSELDİ

PINAR Karşıyaka, 2012-2013 sezonunda başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde Euro- Challenge Kupası'nda finale kadar yükselme başarısı göstemiş, ancak Rus ekibi Krasnye Krylia'ya mağlup olup ikinci olmuştu. Yeşil-kırmızılı ekip, 2010- 2011'de EuroChallenge Kupası'nda, 2014-2015'te ULEB Avrupa Kupası'nda, 2016-2017 ve 2017-2018'de FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ve 2018- 2019'da FIBA Avrupa Kupası'nda çeyrek finale adını yazdırmıştı. Kaf-Kaf, geçen sezon FIBA Avrupa Kupası'nda yarı finale kaldı, ama Kovid-19 salgını nedeniyle sezon tamamlanamadı.