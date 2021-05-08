Karşıyaka destanı

Pınar Karşıyaka, Rusya'nın Nizhny Novgorod kentinde düzenlenen FIBA Şampiyonlar Ligi yarı final maçında İspanyol Casademont Zaragoza'yı 84-79 yenip finale çıktı. Maça fırtına gibi başlayan yeşil-kırmızılılar, Taylor, Henry ve M'Baye'nin sayılarıyla 4. dakikayı 12-5 önde geçti. Henry'nin dış atışlarıyla farkı açan Kaf-Kaf, ilk çeyreği 29-17 üstün geçti. İkinci periyota top kayıplarıyla başlayan KSK, Wiley ve Banzing'i durduramadı, 12. dakikada fark 7 sayıya indi:



29-22. Semih'le 8. top kaybını yapan Kaşıyaka, 5 dakikada sayı üretemedi, 15. dakikada skor 29-26'ya geldi. Taylor ve Henry'nin üçlükleriyle rahatlayan KSK, devreye 1.5 dakika kala farkı 10 sayıya çıkarttı: 41-31. Karşıyaka, Metecan'ın basketiyle devreyi 43-33 önde tamamladı.



GERİYE DÜŞTÜ PES ETMEDİ

Üçüncü periyota Harris, Wiley ve Ennis'in sayılarına Morgan ve Taylor'la cevap veren KSK, 24. dakikada 9 sayılık farkı korudu:

51-42. Çeyreğin son 2.5 dakikasında fark 2 sayıya indi: 53-51. Wiley'i durduramayan ve hücumda basit hatalar yapan Kaf-Kaf, son bölüme 60-57 geride girdi. Son periyotun başında fark 7 sayıya yükseldi: 57-64. M'Baye'nin smaçıyla 33. dakikada KSK, skoru 68-67'ye getirirken, Morgan'ın sayısıyla 69-68 öne geçti. Yeşil-kırmızılılar, büyük çekişmeye sahne olan maçta M'Baye'nin basket faulüyle 74-72 üstünlüğü yakaladı. Son bölümde hata yapmayan ve serbest atışları iyi kullanan Pınar Karşıyaka, Zaragoza'yı 84-79 yendi ve finale adını yazdırdı. KSK, final maçını yarın saat 19.00'da İspanyol ekibi Burgos'la oynayacak.



TARAFTARIN KALDIĞI OTELDE YANGIN ÇIKTI

FIBA Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesinde Pınar Karşıyaka'yı desteklemek için Rusya'ya giden Karşıyaka taraftarının kaldığı otelde yangın çıktı.

Sabah saatlerinde çıkan yangında otelde KSK taraftarları dahil kalan 700 kişi acilen dışarıya çıkartıldı. Otelin boşaltılmasıyla birlikte yerel itfaiye yangına müdahale etti. Yaklaşık üç saat süren çalışmanın ardından yangın tamamen söndürüldü. Alınan bilgiye göre Karşıyaka taraftarlarına hiç bir şey olmadı.



BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen Pınar Karşıyaka'yı sosyal medya hesabından yayınladığı yazıyla kutladı. Sporda elde edilen başarıların kendilerini çok mutlu ettiğini vurgulayan Kasapoğlu, "Her branşta gelen başarılar bizi gurulandırıyor. FIBA Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkan Pınar Karşıyaka'yı tebrik ediyor, kupa yolunda başarılar diliyorum. Ülkemize şampiyon olarak döneceklerine inancımız tamdır" ifadelerine yer verdi.



KAF-KAF 2. KEZ FİNALE YÜKSELDİ

PINAR Karşıyaka, Avrupa kupalarında 2. kez finale adını yazdırdı. 2012-2013 sezonunda başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde EuroChallenge Kupası'nda finale kadar yükselen KSK, Rus ekibi Krasnye Krylia'ya mağlup olmuştu. FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci kez bir Türk takımı finale kaldı. 2016- 2017 sezonunda finale yükselen Banvit, Tenerife'ye 63-59 yenilerek kupaya uzanamamıştı. Yeşil-kırmızılı ekip, 2010-2011'de EuroChallenge Kupası'nda, 2014-2015'te ULEB Avrupa Kupası, 2016-2017 ve 2017- 2018'de FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ve 2018-2019'da FIBA Avrupa Kupası'nda çeyrek finale kadar yükselmesine rağmen adını son 4 takım arasına yazdıramamıştı.



AVRUPA'DA 237. MAÇTA 129. GALİBİYETİNİ ALDI

PINAR Karşıyaka, Avrupa kupalarında İspanyol Casademont Zaragoza'yla oynadığı maçla birlikte 237. karşılaşmasına çıktı. KSK, 237. maçında aldığı bu büyük zaferle Avrupa'da 129. galibiyetine ulaştı. Yeşilkırmızılılar, 106 yenilgi ve 2 beraberlik aldı, 18 bin 905 sayı atarken, potasında 18 bin 307 sayı gördü.