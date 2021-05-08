KSK’de Ibrahim Cezayir beklemede

Misli.com 3. Lig'de sezonu tamamlayan Karşıyaka'da teknik direktör İbrahim Cezayir, bşkan Turgay Büyükkarcı'yla değerlendirme toplantısı yapacak. Başkan Büyükkarcı'nın Pınar Karşıyaka'nın FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li Final maçları için Rusya'da olduğunu hatırlatan Cezayir, "Sezon bittikten sonra toplantı yapamadık. Rusya dönüşü hafta içinde görüşüp geride kalan sezonu değerlendireceğiz" diye konuştu.

YOL HARİTASI BELİRLENECEK

Yeni sezonun yol haritasını da belirleyeceklerini ifade eden Karşıyaka Teknik Direktörü İbrahim Cezayir şöyle konuştu: "Sözleşmesi biten ve devam eden isimlerle ilgili görüş alışverişinde bulunacağız. Yeni sezonda çok daha iyi bir takım olmak için büyük bir mesai harcayacağız. Karşıyaka'nın hedefi her zaman büyük olmuştur. Böyle de olmaya devam edecektir." Genç teknik adamın Karşıyaka ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.