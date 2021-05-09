0 kupayı getirin bize

Rusya'da düzenlenen FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li Finalleri'nde Nymburk'tan sonra yarı finalde İspanyol ekibi Casademont Zaragoza'yı da 84-79 yenerek adını finale yazdıran Pınar Karşıyaka, bugün Avrupa şampiyonluğu için parkeye çıkacak. Kaf-Kaf, finalde son şampiyon Hereda San Pablo Burgos'la karşılaşacak.

Nagorny Spor Salonu'ndaki final saat 19.00'da başlayacak. Maçı Tivibu Spor şifresiz yayınlanacak. Saat 16.00'da Zaragoza ile Strasbourg üçüncülük maçına çıkacak. İzmir ekibi, Avrupa'da Antrenör Ufuk Sarıca yönetiminde 8 yıl sonra tarihinde ikinci kez finale çıktı. Kaf- Kaf, daha önce Sarıca'nın kulüpteki ilk dönemi olan 2012-2013 sezonunda FIBA Eurochallenge'ta final oynadı. Yeşil-kırmızılı ekip, ev sahibi olduğu Final Four'da finalde K.Krylya'ya, 17 sayı farkla öne geçmesine rağmen, 1 sayıyla mağlup olup kupayı ıskaladı.

BU KUPADA İLK OLACAK

Kaf-Kaf, Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olursa bu kupayı kazanan ilk, Avrupa'da kupa kaldıran 6'ncı Türk erkek takımı olacak. Kaf-Kaf, şampiyon olduğu takdirde 1 milyon Euro (10 milyon TL) ödül kazanacak. Daha önce katılım payı olarak 400 bin Euro, Play-Off'a kaldığı için 70 bin, adını 8'li Final'e yazdırdığı için de 100 bin Euro ödül alan Karşıyaka, finale çıkarak FIBA'dan en az 400 bin Euro (4 milyon TL) daha almayı garantiledi. Finali kaybeden taraf 400 bin Euro alırken, şampiyon 1 milyon Euro kazanacak.

SARICA: RAKİP FARK ETMEZ

Başantrenör Ufuk Sarıca, "Karşımızda iyi bir takım olacak. Oyuncularıma çok güveniyorum. Savaşan ve mücadele eden oyuncularım var. Hata yapabiliriz ama asla pes etmeyiz. Hayallerimize ulaşmak için de her şeyi beraber yapıyoruz" dedi. Sarıca, Pınar Karşıyaka'ya Avrupa'da kupa kazandırırsa kulüpteki kariyerinin tek eksik parçasını da tamamlayacak. Yeşil-kırmızılara basketbolda çağ atlatıp 2014 yılında Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı, 2015'te ise 28 yıl sonra lig şampiyonluğunu kazandıran Sarıca, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla tarihe adını bir daha altın harfle yazdıracak.