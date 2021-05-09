Türk basketbolunun en önemli lokomotiflerinden biridir Karşıyaka. Yıllardır kendisinden büyük bütçeli takımları dize getirerek önemli başarılara imza attı. 1986-87 sezonundan sonra kupalara uzun yıllar erişemedi. Ancak parkedeki iddiasından ve heyecanından hiç ödün vermedi. Dillere destan taraftarıyla 'Bitti' denilen bir çok maçları çevirdi. Uzun yıllardır şubeye sponsor olan Pınar'ın katkıları ve kendi salonuna geçmesiyle, hedefleri büyüdü. Takımın başına gelen Ufuk Sarıca'nın ilk geldiği gün söylediği söz; "Bizim bir hayalimiz var" yüreklere kazandı.

Ufuk Sarıca ve yeşil-kırmızılılar tek yumruk oldu. Emin adımlarla doğru bildikleri yolda ilerlerdiler. 2014 yılında kazanılan çifte kupa, 2015 yılında ise 28 yıl sonra gelen lig şampiyonluğu. Kaf-Kaf ve Ufuk Sarıca hayallerinin peşinden gitmeye devam ediyor. Tek eksik kaldı o da Avrupa kupası. 2013 yılında Eurochallenge'ta tek sayıyla ıskaladı Kaf-Kaf kupayı. Şimdi sekiz yıl sonra Avrupa Kupası'nın bir ucundan tuttu. Bu saatten sonra rakibin kim olduğunun hiç önemi yok. Son şampiyonmuş, savunması iyiymiş hikaye. Sarıca ve aslanları çıkacak parkeye ve gereğini yapacaktır. Dualarımız ve kalplerimiz onlarla.

BÜYÜK IS BASARDILAR

Pınar Karşıyaka'nın en büyük kozu taraftarı. Bu gerçeği herkes çok iyi biliyor. Pandemiden dolayı Kaf-Kaf bu sezon altıncı adamından ayrı kaldı. Hem ligde hem de Avrupa'da bu şartlarda hedefe gitmek hiç kolay değil. Bu süre içinde takım bütünlüğünü sağlayan teknik ekibin yanı sıra şube yönetimini de kutlamak lazım. Başta kulüp Başkanı Turgay Büyükkarcı ve şube Başkanı Cem Karas'a helal olsun. Şimdi artık nefesler tutuldu, semt bayraklarla donatıldı. Haydi Kaf-Kaf, O kupayı getirin İzmir'e. Tarih yazmak size çok yakışacak.