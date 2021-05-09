Kaf-Kaf kupa aşkına

RUSYA'DA düzenlenen FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li Finalleri'nde ERA Nymburk'tan sonra yarı finalde İspanyol ekibi Casademont Zaragoza'yı da müthiş mücadele sonrası 84-79 yenerek adını finale yazdıran temsilcimiz Pınar Karşıyaka, bugün vitrininde eksik tek kupa olan Avrupa şampiyonluğu için parkeye çıkacak.

KARŞIYAKA 8 YIL SONRA FİNALDE

YEŞİL-KIRMIZILI ekip, finalde son şampiyon Hereda San Pablo Burgos'la karşılaşacak. Nagorny Spor Salonu'ndaki final saat 19.00'da başlayacak. Maç Tivibu Spor'dan yayınlanacak. Pınar Karşıyaka, Avrupa'da antrenör Ufuk Sarıca yönetiminde 8 yıl sonra tarihinde ikinci kez finale çıktı. Kaf-Kaf, daha önce Ufuk Sarıca'nın kulüpteki ilk dönemi olan 2012-2013 sezonunda FIBA Eurochallenge'ta final oynadı. Yeşil-kırmızılı ekip, ev sahibi olduğu Final Four'da finalde Krasnye Krylya'ya, 17 sayı farkla öne geçmesine rağmen, 1 sayıyla mağlup olup kupayı ıskalamıştı. Avrupa'da 1975-1976 sezonundan beri 46 yıldır mücadele eden Kaf-Kaf, 2010-2011 sezonundan bu yana aralıksız 11 yıldır Avrupa'da boy gösteriyor.