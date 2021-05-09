Taylor ve Amath M’Baye 2. kez zafer pesinde

PINAR Karşıyaka'da Taylor ve M'Baye, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 2 yıl sonra şampiyonluk yaşamak istiyor. İkili, 2018-2019 sezonunda İtalya'nın Bologna ekibinde yine birlikte forma giyerken Şampiyonlar Ligi'nde kupayı kaldırdı. Taylor ve M'Baye'nin taşıdığı Bologna o sezon finalde Tenerife'yi 73-61 yenmişti