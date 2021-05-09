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Haberler Karşıyaka Taylor ve Amath M’Baye 2. kez zafer pesinde

Taylor ve Amath M’Baye 2. kez zafer pesinde

Taylor ve Amath M’Baye 2. kez zafer pesinde

9.5.2021

PINAR Karşıyaka'da Taylor ve M'Baye, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 2 yıl sonra şampiyonluk yaşamak istiyor. İkili, 2018-2019 sezonunda İtalya'nın Bologna ekibinde yine birlikte forma giyerken Şampiyonlar Ligi'nde kupayı kaldırdı. Taylor ve M'Baye'nin taşıdığı Bologna o sezon finalde Tenerife'yi 73-61 yenmişti
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