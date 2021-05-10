Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin finalinde Pınar Karşıyaka, dün Rusya'da İspanya ekibi Hereda San Pablo Burgos ile karşı karşıya geldi. Tarihi randevuda İzmir ekibi salondan 64-59 mağlup olarak kupaya uzanamadı.

Karşılaşmanın ilk periyoduna iki takım da hızlı başladı. Karşılıklı atılan sayılar sonunda ilk periyodu Hereda San Pablo Burgos 15-13 önde tamamladı. Mücadelenin ikinci çeyreğinde Pınar Karşıyaka savunma direncini artırdı ve pota altından bulduğu sayılarla maça ortak olmaya başardı.

Ancak İspanyol temsilcisi periyodun son bölümlerinde bulduğu dış şutlarla soyunma odasına 1 sayı farkla 29-28 önde girdi.



SKOR ÜRETMEKTE ZORLANDI

Karşılaşmanın üçüncü çeyreğinin başında Pınar KSK savunma ribaundlarında büyük sorun yaşadı. Yakaladığı hızlı hücumlarla da topları iyi kullanamadı. Morgan ile pota altından sayılar buldu. Oyunun son çeyreğine Pınar KSK, 7 sayı farkla 46-39 geride girdi. Bu periyotta hakemlerin çaldığı düdükler yeşil-kırmızılıları isyan ettirdi.

Mücadelenin son periyoduna yeşil-kırmızılılar hızlı başladı. Ancak savunmada yaptığı basit hatalar nedeniyle maçı koparma fırsatını ele geçiremedi. Son dakikalarda kullandığı üçlüklerden sonuç gelmeyince öne geçme şansını yitirdi. Pınar KSK mücadeleden 64-59 mağlup ayrıldı ve şampiyon olma umudunu bir başka bahara bıraktı.

MADALYAYLA DÖNDÜLER

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde adını finale yazdırmayı başaran Pınar Karşıyaka, İspanyol rakibine kay-bederek kupaya uzanamadı. Yeşil-kırmızılı kafile, Rusya'nın Nagorny Salo-nu'ndaki mücadele sonrası ikincilik madalyasını aldı. Kupaya uzanama-yan İzmir ekibi büyük bir maddi kayıp da yaşadı. Kaf-Kaf, şampi-yon olsaydı 1 milyon Euro'nun da sahibi olacaktı. Şampi-yon olamayan yeşil-kırmı-zılılara ikinci olduğu için FIBA tarafından 400 bin Euro ödeme yapılacak. Türk takımlarının 14. kez final oynadığı Avrupa kupala-rında Pınar Karşıyaka, Anado-lu Efes ile Fenerbahçe gibi ikişer defa finalde kaybetti. Bu takımların dışında Banvit, TOFAŞ ve Trabzons-por da birer kez finale yükselmeleri-ne rağmen kupayı kazanamadı.



UFUK SARICA'NIN FİNAL KABUSU

Pınar Karşıyaka, Ufuk Sarıca yönetiminde ikinci kez Avrupa'da finale çıktı ancak kupaya uzanamadı

IBA Şampiyonlar Ligi finalinde İspanyol Hereda San Pablo Burgos'a 64-59'a mağlup olan Pınar Karşıyaka, 2012-2013 sezonunda Euro-Challenge Kupası'nın ardından ikinci kez final-de kaybetti. İzmir temsilcisini kulüp tarihinde ikinci kez finale taşıyan antrenör Ufuk Sarıca yine kupa-ya uzanamadı. Pınar Karşıyaka'ya Türkiye'de üç kupa kazandıran Ufuk Sarıca, Avrupa'daki kupa hayalini ise yine gerçekleştiremedi. 1 SAYI FARKLA YENİLMİŞTİ nPINAR Karşıyaka, Ufuk Sarıca yönetiminde 2012-2013 sezonunda İzmir'deki EuroChallenge Kupası Dörtlü Finali'nde finale yükselmiş ancak Rus ekibi Krasnye Krylia'ya 1 sayı farkla yenilmiş-ti. Rusya'da tribünde yerini alan az sayıda-ki Karşıyaka taraftarı kaybedilen final maçı sonrası kahroldu. Yeşil-kırmızılılar, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci olan takımlarını alkışlarla soyunma odasına uğurladı.

TÜRKOĞLU TEBRİK ETTİ

BASKETBOL Federasyonu Başkanı Hida-yet Türkoğlu, Pınar KSK için tebrik mesajı yayım-ladı. Türkoğlu, sosyal medya hesabından yap-tığı paylaşımda, "Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde final oynama başarısı gösteren Pınar KSK'yi tebrik ediyorum. Hepimizi gururlan-dırdınız" ifadelerini kullandı.