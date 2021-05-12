ING Basketbol Süper Ligi'nde 30. haftadan ertelenen normal sezonun son karşılaşmasında Pınar Karşıyaka evinde Beşiktaş'a 1 sayı farkla 81-80 yenildi. İzmir ekibi ilk periyodu 23-21 kaybetti. Ancak KSK, devreyi 40-38 önde kapattı. 3. periyot başa baş bir mücadeleye sahne olurken 61-61 eşitlikle geçildi. Final periyodunda bitime 18 saniye kala Mehmet'in serbest atışlarıyla 81-80 öne geçen Beşiktaş, Pınar Karşıyaka'nın son hücumda sayı bulamamasıyla maçı 81-80 kazandı.
Erteleme maçında Kartal’a yenildiler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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